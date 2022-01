Bilanca 2021 presenetila strokovnjake

V torek, 25. januarja 2022 je potekal že šesti letni dogodek društva CFA Slovenije z naslovom Forecast Dinner. Dogodek je v skupnosti nosilcev CFA naziva eden od osrednjih, saj finančni eksperti preverijo svojo uspešnost napovedovanja v lanskem letu in opredelijo tudi svoje ocene za prihodnje leto. Svoje napovedi oblikujejo za 8 ekonomsko-finančnih področij, ki ponazarjajo gibanja v gospodarstvu ali finančnem svetu. Ti so menjalni tečaj EUR/USD, cena sodčka nafte brent, cena pasivnega sklada (ETF) na svetovni delniški indeks MSCI, cena zlata, slovenski BDP, cena stanovanjskih nepremičnin, cena bitcoina in donos do dospelosti 10-letne nemške državne obveznice.

Uspešnost napovedi 30 strokovnjakov je bila v letu 2021 boljša kot v 2020, kar so pokazali rezultati. Pri tečaju EUR/USD je osrednja napoved predvidevala padec dolarja in posledično rast evra (iz 1,22 ob koncu 2020 na 1,23 ob koncu 2021), vendar se je dejansko dolar okrepil, in sicer za 6,9 odstotka. Pri ceni nafte brent je srednji napovedovalec pravilno napovedal rast (iz 51,6 USD na 68,1 USD), vendar je bila ta nižja od dejanske (77,8 USD ob koncu leta 2021). Pri napovedi za delniške trge so ocenili, da bo vrednost v 1 letu padla s 79 USD na 70 USD, vendar je bila dejanska rast višja (95,7 USD) celo od največjega optimista (90 USD). Pri ceni za unčo zlata (v EUR) je bila sredinska napoved (1.600 EUR) precej blizu dejanski (1.608 EUR). Pri rasti BDP je bila dosežena nominalna rast v zadnjih 12 mesecih do 3. četrtletja 2021 še enkrat višja (+6,8 odstotka) od srednje (+3,0 odstotke). Rast cen stanovanjskih nepremičnin (+12,9 odstotka v 3. četrtletju 2021 medletno) je presenetila srednjega napovedovalca (+3,4 odstotka) kot tudi največjega optimista (+7,0 %). Cena bitcoina bi se morala po osrednji oceni v 1 letu znižati (iz 29 tisoč na 24 tisoč USD), pa je na drugi strani porasla na 46 tisoč USD. Pri napovedi obrestne mere na 10-letno nemško obveznico pa je bila srednja napoved (-0,2 odstotka) zelo blizu dejanski (-0,18 odstotka).

Analiza napovedi po letih kaže, da je konsistentno niso zmagovalci isti napovedovalci, kar je posledica velikih negotovosti, povezanih s trgi (surovinskimi, delniškimi, obvezniškimi). Gospodarsko uredništvo Dela in CFA društvo Slovenija je ponosno, da je bil tokrat najbolj natančen napovedovalec zunanji gost dogodka, ki nima naziva CFA, in sicer Miha Jenko iz gospodarske redakcije Dela. Pri dveh od osmih področjih je bil najbolj natančen napovedovalec ali si je delil 1. mesto z drugimi (zlato, obrestna mera na 10-letno obveznico), zmago pa mu je prinesel majhen odmik pri ostalih šestih področjih.

