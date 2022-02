Blago v skladišču (lahko) uboga tudi glas

V nadaljevanju preberite:

»Največji izziv je dobiti dobrega delavca za delo v skladišču. Časi so taki, da predvsem mlajša populacija ni navajena fizičnega dela, primanjkuje ji tudi določena mera odgovornosti. Na drugi strani je veliko fluktuacije, kar pomeni, da se veliko časa namenja uvajanju oziroma izobraževanju novozaposlenih. To pa povzroča nekoliko slabšo učinkovitost in manjšo kakovost dela,« je ključne izzive skladiščnega poslovanja na kratko povzel Primož Janc, direktor logistike v družbi Merkur.