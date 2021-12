Vlada: Silvestrovanj na prostem ne bo

Javnih silvestrovanj na prostem ne bo, je odločila vlada, ki pa po drugi strani – ker gre za pomemben vir dohodka v gostinstvu – ni omejila možnosti silvestrskih večerij v lokalih. A je pri teh izenačila goste, ne glede na to, ali so cepljeni, prebolevniki ali necepljeni.

Vsi bodo morali pred vhodom predložiti negativni test, ki ne bo starejši od 12 ur. Testiranje ali samotestiranje priporočajo tudi pred zasebnimi druženji.

Kar se tiče testov, je vlada posegla tudi v njihovo veljavo pri izkazovanju pogoja PCT, torej pri testiranju tistih, ki niso cepljeni ali prebolevniki. Zožila je časovno okno veljave testov: hitrega testa na 24 ur, testa PCR pa na 48 ur od odvzema brisa. Novost bo začela veljati po objavi v uradnem listu in bo predvidoma veljavna že jutri.

Novosti pri gospodarskih ukrepih, ki jih je vlada sprejela danes, je na popoldanski novinarski konferenci predstavila državna sekretarka na resornem ministrstvu Polona Rifelj. Njeno izjavo si lahko ogledate v videu:

Brez javnih silvestrovanj

Razmere v Sloveniji glede širjenja okužb s koronavirusom po vladni oceni niso rožnate, zato se je vlada že včeraj odločila omejiti dostop kupcev do trgovin. S spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 je omejila delovanje prodajaln glede na njihovo velikost. V trgovinah, kjer se izvajata ponudba in prodaja blaga, je od danes namreč dovoljena ena stranka na deset kvadratnih metrov površine.

Da silvestrovanj na prostem ne bo, je na novinarski konferenci po današnjem zasedanju vlade povedala državna sekretarka Polona Rifelj. Po njenem mnenju silvestrovanj na prostem ne bo iz enakega razloga, kot je onemogočena prodaja hrane in pijače na sejmih na prostem. »Te žal izjemno težko nadzorujemo in v času širjenja omikrona si povečanih tveganj za zdravje ljudi žal ne moremo privoščiti,« je povedala.

Silvestrske večerje v lokalih, ki so pomemben vir prihodkov za gostince, bodo dovoljene, čas odprtosti pa ne bo omejen z odlokom. Gostje bodo morali pred vhodom pokazati negativni test, ki ne bo smel biti starejši od 12 ur. To bo veljalo tako za hitre kot PCR-teste. Če jih gostje ne bodo imeli, bo moral gostinec zagotoviti dovoljšnje število testov za samotestiranje.

Pogoj testiranja bo nujen za vse, ne glede na njihov status cepljenih ali prebolevnikov. V lokalih bo dovoljena tudi živa glasba, še vedno pa bo veljala omejitev na strežbo v sedečem režimu.

Krajši čas veljavnosti hitrih in PCR-testov

Med ukrepi, ki jih je danes sprejela vlada in bodo začele veljati predvidoma jutri, je voditeljica novinarske konference Maja Bratuša navedla tudi skrajšanje veljavnosti testov za uporabnike storitev pri uveljavljanju pogoja PCT, če niso cepljeni ali prebolevniki: hitrega testa na 24 ur, testa PCR na 48 ur od odvzema brisa.

Največje število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah bo omejeno na največ 750, še vedno ob izkazovanju pogoja PCT. Maske bodo še naprej obvezne, dovoljen bo le sedeči režim z ustreznim razmikom med stoli. Nastopajoči na vajah za kulturno prireditev pa bodo po novem izjema glede obvezne uporabe mask.

Vlada je določila še, da se 24., 25. in 31. decembra ter 1. januarja dovoli zasebno zbiranje oseb, če gre za člane največ treh gospodinjstev, pred srečanji pa priporočajo testiranje oziroma samotestiranje.

Na prevzemnih mestih ne bo več dovoljeno uživanje hrane in pijače. Strokovna skupina je sicer predlagala več ukrepov, o katerih se bodo z vlado znova pogovarjali prihodnji teden.