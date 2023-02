Bo rešil Arm iz primeža Softbanka?

V nadaljevanju preberite:

Le nekaj ​​tednov po tem, ko je ponudba Nvidie za prevzem Arma od koncerna Softbank v vrednosti 40 milijard dolarjev propadla, je Arm februarja lani za šefa imenoval Reneja Haasa. Na položaju je zamenjal dolgoletnega izvršnega direktorja Simona Segarsa in vizijo začrtal diametralno nasprotno njegovi.

Po letu dni mandata in javnih podatkih o poslovanju je jasno, da je bila za Arm to dobra odločitev, a pričakovani cilj, to je uvrstitev podjetja na borzo in izvijanje iz primeža čedalje šibkejše matere (Softbanka), se je znova zamaknil. Če je sredi leta Haas govoril o marcu 2023, je zdaj za Reuters omenjal obdobje »do konca leta«.