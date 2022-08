Borzne cene napihujejo energetsko krizo

V nadaljevanju preberite:

Skupna lastnost večine evropskih energetskih trgov je, da v letošnjih razmerah ne opravljajo svoje vloge, ampak celo napihujejo nenormalne razmere. Vsaj pri trgovanju z električno energijo in plinom so razmere zelo očitno ušle nadzoru. Cene večine proizvodnje električne energije se niso bistveno spremenile, borzne cene pa so približno dvajsetkrat višje od prodajnih cen v elektrarnah.

Kaj oblikue borzne cene? Kako to vpliva na oskrbo z energijo? Kakšne so proizvodne cene električne energije v Sloveniji? Je Slovenija samooskrbna z električno energijo?