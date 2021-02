Boxmark opremlja letalske sedeže družbe Fly Emirates

V nadaljevanju preberite:

Večletni trud z vzpostavljanjem poslovnih stikov v Združenih arabskih emiratih se je podjetju Boxmark – to dela večinoma za avtomobilsko industrijo – poplačal in pomeni izpolnitev strateških načrtov, da doslej pretežno avtomobilske posle selijo še na področje letalske industrije. Nedavno so namreč z družbo Fly Emirates sklenili dogovor za opremljanje letalskih sedežev z usnjenimi prevlekami.