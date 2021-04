Bračko bi Petrol in SDS zamenjal za Triglav

V nadaljevanju preberite:

Zavarovalnica Triglav je za 25. maj sklicala skupščino delničarjev, katere glavne točke so delitev bilančnega dobička, spremembe statuta in izvolitev petih novih članov nadzornega sveta. Preberite si, kdo so novi nadzorniki in zakaj so tudi letos dividende manjše kot običajno.