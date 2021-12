Breme državnega dolga je vse težje

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je državi letos še uspelo ohraniti javni dolg pod 80 odstotki BDP, bo prihodnje leto to precej težje. Javni dolg se bo, glede na predvideni obseg državnega zadolževanja in pričakovano rast BDP približal 81 odstotkom BDP. Kam bo šel denar? Kakšni bodo pogoji zadolževanja? Kaj to pomeni za vsakega prebivalca?