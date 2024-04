Brez omrežij ne bo niti vetrnic in sončnih elektrarn

V nadaljevanju preberite:

Glavni vir za gradnjo in zdaj tudi nujno krepitev elektroenergetskih omrežij je omrežnina. Te zdaj ne zaračunavajo pošteno, majhni porabniki, ki so plačali za šest kilovatov moči, z novimi števci pa ugotovili, da dejansko uporabljajo manj kot tri kilovate, so plačali precej več kot lastniki sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in savn. Agencija za energijo hoče to uravnotežiti na novo in spodbuditi učinkovito rabo energije, a se upira tako gospodarstvo kot ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Naložbe v vetrne in sončne elektrarne so lahko zelo drage, če niso načrtovane v sozvočju z razvojem omrežja. Enako velja za bogate subvencije države.