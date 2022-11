Brezposelnih kar za petino manj kot oktobra lani

Razmere na trgu dela kažejo na umirjanje, oktobra se je namreč upadanje brezposelnosti prekinilo, hkrati pa se je prijavilo večje število iskalcev prve zaposlitve. Kot še ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje, je bilo konec prejšnjega meseca v državi 52.991 registriranih brezposelnih oseb, kar je 1,8 odstotka več kot septembra in hkrati za dobro petino manj kot oktobra lani.

Ob tem se je oktobra na zavodu na novo prijavilo kar 6.848 brezposelnih oseb, oziroma 38 odstotkov več kot v predhodnem mesecu in hkrati 0,6 odstotka manj kot v lanskem oktobru. Med njimi je bilo 2.563 iskalcev prve zaposlitve.

Na drugi strani pa so delodajalci, med katerimi je bilo največ iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, oktobra zavodu sporočili 13.223 prostih delovnih mest. V primerjavi s septembrom je to za 12,6 odstotka manj, in hkrati tudi za tri odstotke manj kot oktobra lani, kar nakazuje, da se posledice vse večjih negotovosti v poslovnem okolju že prenašajo tudi na letos dokaj pregret trg dela. Podatki za prvih deset mesecev sicer kažejo, da je bilo v tem obdobju prostih skoraj 148 tisoč delovnih mest, kar je za 13,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Trenutno so sicer še vedno zelo iskani delavci v gradbeništvu, zlasti pri visokih gradnjah, kjer je prostih kar kar 852 delovnih mest, sledijo pa delavci v predelovalnih dejavnostih (756), čistilci, strežniki in gospodinski pomočniki (567), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (413), delo pa brez težav dobijo tudi skladiščniki, prodajalci, varilci, natakarji itd.