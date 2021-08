Bruslju se ne mudi s predujmom Sloveniji

V članku med drugim preberite:



Vsi, ki spremljajo twitter račun predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, so lahko promptno seznanjeni, da so Portugalska, Španija, Italija, Grčija, Luksemburg, Belgija, Litva in Francija kot prve članice EU ta mesec že prejele milijardne zneske iz predfinanciranja v okviru novega instrumenta NextGenerationEU. V skladu z njim bo z mehanizmom za okrevanje in odpornost državam na voljo blizu 724 milijard evrov, od tega 338 milijard nepovratnih sredstev in za blizu 386 milijard evrov posojil.



In kako kaj kaže naši državi, trenutno predsedujoči svetu EU? Kdaj in za kaj naj bi po predvidevanjih ministrstva za finance prejeli prvih 231 milijonov evrov oziroma 13 odstotkov nepovratnih sredstev, na kolikor lahko računamo iz naslova predfinanciranja?