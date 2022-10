BS o tem, kaj s kunami po hrvaškem prevzemu evra

Hrvaška se bo 1. januarja 2023 kot 20. članica pridružila evrskemu območju in uvedla evro. V južni sosedi se bodo tako zdaj veljavne hrvaške kune umaknile iz obtoka po izteku 14-dnevnega dvojnega obtoka. V Sloveniji pa je kune, ki so oziroma bodo ostale v denarnicah, mogoče zamenjati v bankah in hranilnicah ter menjalnicah, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije. Januarja in februarja prihodnje leto pa bo bankovce hrvaških kun mogoče brez provizije zamenjati v evre tudi na blagajni Banke Slovenije, sporočajo iz slovenske centralne banke.

Med 1. in 14. januarjem 2023 bo na Hrvaškem obdobje dvojnega obtoka, ko bo možno plačevanje tako v kunah kot v evrih, po tem obdobju pa plačevanje v kunah ne bo več mogoče. Menjalno razmerje med hrvaško kuno in evrom je že določeno in znaša 7,5345 kune za 1 evro.

V Banki Slovenije napovedujejo, da bodo, v skladu z ustaljeno prakso ECB, bankovce kun brez provizije menjali od 1. januarja do 28. februarja 2023, ne bo pa možna menjava kovancev in bankovcev starejših serij. Menjava bo potekala na blagajni Banke Slovenije, vsota, ki jo bo lahko posameznik zamenjal na dan, pa je omejena na skupni znesek 8.000 hrvaških kun (dobrih tisoč evrov, op. p.). Po izteku tega obdobja brezplačne menjave bankovcev hrvaške kune v Banki Sloveniji ne bodo več izvajali.

Vsi, ki bodo želeli hrvaške kune zamenjati v evre od marca 2023 naprej, bodo to lahko storili na Hrvaškem v skladu s pogoji, kot jih je določila tamkajšnja centralna banka. Več informacij o tem je tako na voljo na spletnih straneh hrvaške centralne banke, še sporočajo z BS.