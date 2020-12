BTC in Spar podaljšala partnerstvo

Družbi BTC in Spar Slovenija sta podpisali novo pogodbo za področje logističnih storitev, ki zajema skladiščenje in distribucijo različnih izdelkov za obdobje desetih let.Z njo družbi nadaljujeta več kot 20-letno strateško partnerstvo in dolgoletno partnerstvo na področju logistike, ki sta ga vzpostavili leta 2003 z odprtjem skupnega logistično-distribucijskega centra na Letališki cesti v Ljubljani. Povezani sta tudi na področju trgovinske dejavnosti, kjer v letu 2021 načrtujeta nove investicije. Spar Slovenija bo namreč v prenovo megamarketa in restavracije Interspar v BTC Cityju Murska Sobota v prihodnjem letu vložil okoli pet milijonov evrov, so sporočili i z družbe BTC »V družbi BTC smo ponosni, da s podpisom pogodbe o sodelovanju na področju logističnih storitev nadgrajujemo in utrjujemo naše strateško partnerstvo s podjetjem Spar Slovenija, s katerim nas vežeta dolgoletno odlično sodelovanje in medsebojno zaupanje,« je poudaril, glavni izvršni direktor družbe BTC., generalni direktor Spara Slovenija, pa je dejal: »V podjetju Spar Slovenija smo trenutno v času močnega investicijskega cikla, ki bo trajal še nekaj let. V tem času bomo med drugim širili našo prodajno mrežo, zato dajemo poseben poudarek optimizaciji procesov v skladišču in transportu, s čimer našim filialam in franšiznim partnerjem zagotovimo čim boljšo podporo.«Janez Tomažič