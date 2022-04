Čas je za spremembo: to vam bo dalo zagon

Težki časi zahtevajo preudarne, učinkovite in hitre rešitve. Takšne, ki bodo vaši dejavnosti dale veter v jadra in vam pomagale, da postanete še bolj konkurenčni.

Pri iskanju možnosti za napredek, tudi s posodobitvijo poslovanja, se pogosto ustavi pri stroških. In če sredstev ni dovolj, dobre poslovne ideje lahko ostanejo samo na papirju. Na srečo jih lahko uresničite z različnimi kratkoročnimi oblikami financiranja. Če razmišljate o nakupu vozil, mehanizacije in druge opreme, je najprimernejši in najbolj razširjen finančni lizing.

Komu je namenjen finančni lizing?

Finančni lizing vam v primerjavi s kreditom omogoča hitrejše postopke najema in posledično nakupa želene premičnine, konkurenčnejše pogoje najema, višino mesečnega obroka pa si lahko določite sami in ga odplačujete po svojih finančnih zmožnostih.

Namenjen je za nakup različnih vrst premičnin, na primer za nakupe novih ali rabljenih poslovnih vozil, proizvodnih in delovnih strojev, kmetijske in gradbene mehanizacije ter druge opreme za opravljanje vaše dejavnosti – torej za vse tisto, ki vam bo olajšalo uresničitev vaših novih poslovnih ciljev. Torej gre za optimalno finančno pomoč ne le v primeru, ko se odločate za širitev svoje dejavnosti, ampak je tudi hitra rešitev, ko pride do težav – ko na primer oprema odpove in vaša dejavnost čez noč obstane. V kritičnih situacijah je hitra in dobra pomoč še kako dobrodošla.

Lizing vam omogoča, da finančno breme naložbe enakomerno porazdelite na celotno dobo odplačevanja. FOTO: Istockphoto

Odkrijte prednosti finančnega lizinga v Intesi Sanpaolo Bank

V Intesi Sanpaolo Bank že vrsto let ponujajo finančni lizing, od leta 2021 pa so usmerjeni izključno v segment pravnih oseb in zasebnikov.

Lizing vam omogoča, da finančno breme naložbe enakomerno porazdelite na celotno dobo odplačevanja, ki je v Intesi Sanpaolo Bank do 6 let ter je popolnoma prilagojena vašim zmožnostim in željam.

Lastnosti finančnega lizinga Namenjen je pravnim osebam in zasebnikom.

Ponudnik lizinga ostaja pravni lastnik predmeta do plačila vseh pogodbenih obveznosti.

Po končnem odplačilu dejanski lastnik predmeta postanete sami.

Terjatve so zavarovane z lastninsko pravico lizingodajalca.

Lizing lahko kadar koli predčasno odplačate.

V Intesi Sanpaolo Bank vam ponujajo finančni lizing tako za nova ter rabljena osebna in tovorna vozila. Ob sklenitvi dogovora upoštevajo vašo boniteto in starost vozila. Potrebujete nov kombi za dostavo? Je stari traktor neuporaben? Bi radi posodobili svoje poslovanje z novo opremo? Za takšne in podobne težave se lahko obrnete na Inteso Sanpaolo Bank, kjer vam bodo ponudili ugodne pogoje financiranja. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Strokovna podpora in svetovanje

Obiščite lizing center Intese Sanpaolo Bank v Ljubljani, Mariboru ali Kopru, kjer bodo izkušeni svetovalci prilagodili storitev vašim željam, potrebam in finančnim zmožnostim.

Obrnite se na najbližjo poslovalnico, kjer vas bodo usmerili do predstavnika za lizing v vaši regiji.

Intesa Sanpaolo Bank ima več kot 65-letno tradicijo poslovanja in uživa zaupanje širokega kroga zasebnih in poslovnih strank, od samostojnih podjetnikov do velikih podjetij. Je del druge največje bančne skupine v evroobmočju, Intese Sanpaolo, zato lahko z znanjem in povezavami iz tujine učinkovito podpira različne poslovne stranke. V Sloveniji velja za eno vodilnih bank na področju kreditiranja podjetij in eno od tehnološko najnaprednejših bank. Finančni lizing zaokrožuje širok nabor plačilnih, naložbenih in finančnih produktov ter bančnih paketov, prilagojenih poslovnim uporabnikom.

Naročnik oglasne vsebine je Intesa Sanpaolo Bank