Če bomo imeli priložnost za prevzem, ga bomo opravili

Čeprav se je Nova KBM s prevzemom Abanke po velikosti že približala največji NLB, predsednik uprave banke s sedežem v Mariboru John Denhof ne izključuje še kakšnega prevzema: »Trenutno se s tem ne ukvarjamo, a konsolidacija bank v Evropi in Sloveniji se bo nadaljevala. Če bomo imeli priložnost za konsolidacijo, bomo to storili.«



Po pravni združitvi lani sta ta mesec s prenosom računov na enotno platformo Nova KBM in Abanka tudi tehnično združeni. »Najzapletenejše naloge pri integraciji smo opravili. Zdaj bomo prenovili blagovno znamko. Od dveh blagovnih znamk Nova KBM in Abanka bomo prešli na eno skupno,« pravi Denhof, ki blagovne znamke ne razkriva, saj bo razkritje 1. marca. Po naših neuradnih informacijah bo ime banke ostalo Nova KBM, blagovna znamka pa naj bi vključevala elemente obeh bank.



S predsednikom uprae druge največje slovenske banke smo se pogovarjali tudi o izstopu Apolla iz banke, zapiranju poslovalnic in odpuščanju, možnosti uvedbe ležarin, spletnem nakupovanju v prihodnje in gospodarskih razmerah.