Kljub težavnim začetkom do uspeha: »Vse bi dala, da bi bil oče takrat ob meni«

Tudi v avtomobilski industriji je uspeh odvisen od močnih vezi med zaposlenimi, poslovnimi partnerji in strankami. Dobri odnosi so temelj za dolgoročno konkurenčnost in odpornost proti izzivom, ki jih prinašajo krize in tehnološke spremembe. Vsaka kriza je preizkušnja, a včasih je tudi priložnost za spremembe.

Urša Veit Burja je leta 1999 z bratom Janijem prevzela vodenje podjetja. FOTO: Metka Komatar

Kot pravi, direktorica domžalskega avtosalona Veit Team d. o. o. , jih negotove razmere vodijo v več prilagajanja tehnološkim spremembam in gospodarski negotovosti. Poudarja, da njihovo podjetje, ki ima 27 zaposlenih, na izzive odgovarja z nenehnim izobraževanjem, zastopanjem več blagovnih znamk in inovativnim pristopom. »Avtomobilska industrija deluje v ciklih z nihanji, a se osredotočamo na stabilnost in konkurenčnost. Krize v avtomobilski industriji za zdaj ne občutimo,« pravi direktorica, ki je podjetje prevzela po usodni prometni nezgodi, v kateri je umrl njen oče. Skupaj z bratom se je tako čez noč znašla pred veliko odgovornostjo – nadaljevati njegovo delo in uresničiti njegove sanje, kar je bilo še posebej težko, saj je na to ni nihče pripravil.

Kot še dodaja, se njihova ekipa nenehno širi. »Veliko delamo, a se trudimo ohraniti ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Pomembno se mi zdi, da zaposleni ne delajo nadur, saj je osemurni delavnik dovolj za učinkovito delo,« še doda Urša Veit Burja, ki zaposlene rada preseneti tudi s kakšnimi majhnimi pozornostmi. »Gre za gradnjo odnosov, saj zadovoljni zaposleni ustvarjajo uspešno podjetje,« je prepričana. Kot zagovornica dobrih odnosov z zaposlenimi, poslovnimi partnerji in strankami se redno udeležuje tudi tedenskih sestankov organizacije BNl, za katero pravi, da je odlična platforma za rast podjetij.

V podjetju Veit Team si prizadevajo za spodbujanje žensk v avtomobilski industriji, kjer je njihova vloga vse pomembnejša in enako uspešna kot pri moških. FOTO: Tadej Majhenič

Vaš avtosalon deluje že od leta 1973. Kako se je podjetje razvijalo v vsem tem času in katere ključne mejnike bi izpostavili?

Naše podjetje ima globoke korenine v avtomobilizmu, saj se je moj oče kot samostojni podjetnik že leta 1973 začel ukvarjati s servisiranjem vseh znamk vozil. Ključni mejnik za nas je bilo leto 1999, ko nas je oče po prometni nesreči nepričakovano zapustil. Z bratom sva se tako čez noč znašla pred veliko odgovornostjo – nadaljevati njegovo delo in uresničiti njegove sanje. Zato sva ustanovila novo podjetje in že leto pozneje odprla sodoben prodajno-servisni center, zaposlila številne nove sodelavce ter podpisala pomembne pogodbe za zastopstva. To je bil začetek naše rasti in razvoja v priznano avtomobilsko podjetje.

Kateri so bili največji izzivi, pred katerimi ste se znašli na začetku svoje podjetniške poti?

Na začetku najine podjetniške poti je bilo velik izziv že to, da se je vse zgodilo nepričakovano. Z bratom sva se čez noč znašla v vlogi podjetnikov, popolnoma brez izkušenj ter z veliko naivnosti. Niti ciljev si sprva nisva znala jasno zastaviti, kaj šele, da bi merila njihovo doseganje. Najina glavna skrb je bila preprosto ohraniti očetovo zapuščino in nadaljevati njegovo delo, pri tem pa sva se učila sproti, se soočala z napakami in pridobivala dragocene izkušnje.

Bi si ob začetku kariere želeli kakšen nasvet, ki ga poznate danes?

Z današnjimi izkušnjami bi si na začetku kariere zagotovo želela nekaj ključnih nasvetov. Najprej, da v poslovnem svetu beseda žal ne velja več kot papir. Oče naju je vzgojil v prepričanju, da dogovori temeljijo na zaupanju, a sva hitro spoznala, da so pisni dogovori nujni za zaščito podjetja. Prav tako bi si želela vedeti, da ni pametno zaupati vsakomur, ki želi poslovati s tabo. Premišljena izbira partnerjev je ključna. In ne nazadnje, da s sodelavci ne moreš biti prijatelj, temveč moraš graditi odnose na spoštovanju, sodelovanju in trdem delu.

Katere vrednote so vam bile vedno najpomembnejše in katere so na seznamu danes?

Vrednote so ena redkih stvari, ki jih med svojo poslovno potjo nisem spreminjala. Vedno sem verjela v spoštovanje, poštenost, odgovornost in iskrenost. Največji občutek zadovoljstva pri delu mi daje doseganje zahtevnih ciljev skupaj z ekipo.

Leta 1999 ste z bratom Janijem prevzeli podjetje po tragični smrti očeta. Kako je potekal prehod, kaj je bilo najtežje?

Nenaden prevzem podjetja je bil za Uršo Veit Burja in Janija Veita velik izziv, saj sta bila brez pravih izkušenj. FOTO: Tadej Majhenič

Najtežji del tega prehoda je bil, da ni bilo časa za žalovanje in slovo od očeta. Od pogreba do gradbišča ni bilo nobene vmesne poti, ki bi nama dala trenutek za tolažbo – le avtocesta, ki naju je vodila v neznano poslovno prihodnost. Brez izkušenj in brez znanja sva se z bratom znašla pred ogromnim izzivom, a kljub temu sva zgradila poslovni objekt v velikosti 2000 kvadratnih metrov in takoj začela intenzivno poslovati. Ni bilo časa za oklevanje, saj so se v nabiralniku že kopičile položnice z visokimi obroki kredita. Vsak dan je bil boj, a prav ta izkušnja naju je utrdila.

Pri prevzemu podjetja je dobro izkoristiti izkušnje starejše generacije

Kaj bi svetovali nekomu, ki prevzema posle od starejše generacije?

Čas in s tem izkušnje so luksuzna dobrina. Če imate možnost, jo izkoristite. Prevzem podjetja čez noč, brez postopnega uvajanja, je izjemno zahteven in zagotovo ne finančno optimalen. Če bi pred 26 leti imela toliko znanja in izkušenj, kot jih imam danes, bi lahko prihranila veliko sredstev in se izognila številnim napakam.

Sodelovanje s starejšo generacijo je ključnega pomena. Pomembno pa je tudi, da se starejši pravočasno umaknejo in prevzemnikom omogočijo samostojnost, ostanejo pa na voljo za nasvete in podporo. Sama bi dala vse, da bi na začetku poslovne poti imela ob sebi očeta, da bi se nanj lahko obrnila po pomoč. Namesto tega sem večkrat obiskala njegov grob in mu tam pripovedovala o svojih težavah. Tudi to pomaga. Čeprav rešitve ne dobiš, vsaj razbremeniš glavo in greš lažje naprej.

Urša Veit Burja: »Dala bi vse, da bi imela na začetku poslovne poti ob sebi očeta, da bi se nanj lahko obrnila po pomoč.«

Kaj ste se z leti naučili o ljudeh, življenju in uspehu?

V vseh teh letih sem veliko pridobila, a tudi veliko izgubila. Vedno bolj spoznavam, da lahko zares zaupam le sebi. Nekatere vrednote, kot sta pripadnost in kolegialnost, se danes zdijo manj pomembne, saj opažam, da ljudje postajajo vse bolj individualistični.

Po naravi sem komunikativna in rada v družbi, zato sem v preteklosti navezovala prijateljske vezi s skoraj vsemi. A počasi se je ta pogled spremenil. Danes se zavedam, da je čas dragocena dobrina, zato ga moram skrbno razporediti. Pogosto se spomnim reka: Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si. To me vodi pri izbiri ljudi, s katerimi preživljam svoj čas. Tako v poslu kot zasebno.

Težki časi pred avtomobilsko industrijo

Avtomobilska industrija se je zaradi tehnoloških sprememb in gospodarske negotovosti znašla pred mnogimi izzivi. Kako se vaše podjetje prilagaja na te spremembe in ohranja konkurenčnost?

V našem podjetju veliko pozornosti namenjamo strokovnemu kadru, zato se nenehno izobražujemo, da ostanemo v koraku s tehnološkimi novostmi. Že pred leti smo spoznali, da je za preživetje v avtomobilski industriji ključnega pomena zastopanje več blagovnih znamk, saj le tako lahko stabilno poslujemo vse mesece.

Avtomobilska panoga ima zelo vijugasto krivuljo uspešnosti, saj so nihanja v kratkih časovnih obdobjih pogosta. Seveda pa se ta nihanja ne pojavljajo enako za vse blagovne znamke. Poleg tega inovativnost ostaja ena najpomembnejših vrednot, ki ji sledimo, saj je treba stalno spremljati napredek in spremembe, ki se lahko od znamke do znamke in tudi od leta do leta zelo razlikujejo.

Avtohiša Veit Team je pooblaščeni prodajalec vozil znamk Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Kia in Ssangyong.

Katere strategije uporabljate za pridobivanje novih strank?

Nove stranke najpogosteje pridobimo s priporočili naših stalnih strank, saj se zelo zavedamo, da je zadovoljna stranka naš najboljši ambasador. Poleg tega smo močno dejavni na družbenih omrežjih in v lokalnih medijih, kjer redno komuniciramo z našimi strankami. Aktivno se predstavljamo tudi na različnih sejmih, s čimer krepimo svojo prepoznavnost in širimo mrežo.

Poleg tega sami organiziramo dogodke, kot je na primer Martinova sobota, ko naše stranke nagradimo za zvestobo in jih obenem seznanimo z novostmi ter izboljšavami v naših delovnih procesih. Zelo smo ponosni tudi na naš mesečni Veitov novičnik, v katerem obveščamo naše stranke o dogajanju v podjetju, podajamo tehnične nasvete ter jih obveščamo o akcijah in novostih.

Med zaposlenimi je petina žensk

Uspeh v podjetništvu odvisen od zaupanja, poštenosti, odgovornosti in spoštovanja ter si prizadeva za ohranjanje teh vrednot. FOTO: Tadej Majhenič

V avtomobilski panogi so ženske manj zastopane. Kakšen delež zaposlenih pri vas predstavljajo ženske in ali jih spodbujate k vodilnim funkcijam?

Res je, da je zaradi narave dela v avtomobilski panogi ženski spol še vedno v manjšini, v našem podjetju je med zaposlenimi le 20 odstotkov žensk. Kljub temu si zelo prizadevamo za povečanje števila žensk v podjetju. To spodbujamo z zagotavljanjem možnosti izobraževanja in usposabljanja, tako da so ženske pripravljene prevzeti katerokoli delovno mesto, ki je na voljo v našem podjetju.

Zanimivo je, da pri nas ženska zadnja pregleda vozilo v ličarski delavnici, ga spolira in nato preda prav tako ženski v avtopralnici, ki ga pripravi, da ga stranka lahko prevzame. S tem želimo pokazati, da so ženske enako pomembne in uspešne v vseh fazah procesa.

Urša Veit Burja: »Pri nas vozilo v ličarski delavnici zadnja pregleda ženska, ga spolira in preda prav tako ženski v avtopralnici, ki ga pripravi, da ga lahko stranka prevzame.«

Kot uspešna podjetnica ste lahko zgled mnogim mladim ženskam, ki želijo uspeti v poslovnem svetu. Kako sami vidite svojo vlogo pri spodbujanju ženskega podjetništva?

Kot podjetnica se zavedam, da imam pomembno vlogo pri spodbujanju ženskega podjetništva. Verjamem, da lahko z lastnim zgledom pokažem mladim ženskam, da so vse možnosti odprte, če so pripravljene trdo delati, se izobraževati in verjeti v svoje sposobnosti. Moja pot ni bila enostavna, a skozi izzive sem se naučila, kako pomembno je, da ohranimo samozavest, vztrajnost in odločnost.

Poleg tega si prizadevam za odprto in podporno okolje v našem podjetju, kjer spodbujamo tako ženske kot moške, da prevzamejo vodilne vloge. Prepričana sem, da je pomembno, da se ženske med seboj podpiramo in si izmenjujemo izkušnje ter nasvete, saj skupaj ustvarjamo močnejšo in bolj vključujočo poslovno skupnost.

»Čas, ki ga preživim z zaposlenimi, je izjemno dragocen«

Mreženje in zaupanje v poslovnih odnosih sta ključni za rast podjetja, saj so dobre besede in priporočila najmočnejša orodja za pridobivanje novih strank. FOTO: Metka Komatar

V vašem podjetju vam je zelo pomembna dobra organizacijska klima, spoštovanje in medsebojno zaupanje. Koliko svoje energije vlagate v odnose znotraj podjetja in z zunanjimi partnerji?

Z zaposlenimi sem vsak dan v stiku in vedno sem jim na voljo. Pomagam jim tako pri službenih kot zasebnih izzivih. Najbolj sem srečna, ko jih lahko obdarim s pozornostjo in jim tako polepšam dan. Rada izkazujem pozornost, sem pa tudi prva v vrsti, ko se lotimo določenih nalog. Zavedam se, da je čas, ki ga preživim z njimi, izjemno dragocen in da z zgledom lahko dosežemo največ.

Tudi odnosi s poslovnimi partnerji so zame zelo pomembni. Spoštujem pravila igre in verjamem, da se dobro z dobrim vrača. Zvestoba in spoštovanje sta temelj našega uspešnega sodelovanja.

Strankam sem hvaležna za vse pohvale, saj so dokaz, da delamo dobro in pravilno. Seveda pa sprejemamo tudi pritožbe, saj le tako lahko izboljšamo delovne procese in napake spremenimo v priložnosti za rast. Dejstvo, da stalne stranke predstavljajo 70 odstotkov našega prometa, kaže, da jih ne jemljemo kot samoumevne, temveč se nenehno trudimo za njih in njihovo zvestobo.

Kako pomembna veščina je navezovanje stikov v vašem poslu?

V našem poslu so zelo pomembne vezi in priporočila. V avtomobilski panogi je konkurenca velika, trg pa zahteven, zato se hitro izločijo tisti, ki ne zagotavljajo kakovosti. Ostanemo le najboljši, ki ponujamo visoko vrednost. V tem okolju sta dobra beseda in priporočilo ključnega pomena, saj nas prav ta stik in zaupanja vredni odnosi ohranjajo na vrhu.

»Že po prvem sestanku sem vedela, da je to prava priložnost zame«

Že dolgo ste tudi članica organizacije BNl. Kaj vas je pritegnilo k članstvu v BNl?

Članica BNI sem že 13 let in že po prvem sestanku sem vedela, da je to prava priložnost zame. Mreže poznanstev in priporočil so ključni vir pridobivanja novih poslov. Prav zato je BNI odlična platforma za rast našega podjetja, saj omogoča izmenjavo dragocenih poslovnih priložnosti in povezav, ki so bistvene za uspeh v poslovnem svetu.

Želite podjetniško rasti? Iščete nove, boljše stranke? BNI temelji na napotitvenem trženju (angl. referral marketing) in podjetjem omogoča zelo učinkovito pridobivanje novih strank. Članom zagotavlja pozitivno, podporno in strukturirano okolje za rast.

BNI Adria že 15 let deluje v okviru globalne organizacije BNI – največje organizacije za poslovno in podjetniško mreženje na svetu. FOTO: BNI

Kako je članstvo v tej organizaciji vplivalo na vaše poslovanje in osebno rast? Katere spremembe v svoji praksi ste uvedli zaradi izkušenj, pridobljenih v BNl?

V sklopu članstva v BNI so mi bila na voljo številna izobraževanja, ki so mi zelo koristila in se jih še vedno rada udeležujem. Zavedam se, da sem pridobila številne dragocene informacije, ki mi pomagajo tako osebno kot poslovno. Poleg tega sem hvaležna članom za iskrenost in podporo, saj v težavah spoznaš, da nisi sam, in so mi vedno na voljo za pogovor.

Prvi večji posel, ki sem ga pridobila na podlagi priporočila prek BNI, je bil prav zaradi teh izmenjav mnenj in podpore. Kot oseba sem zrasla v bolj odgovorno in ciljno usmerjeno podjetnico, saj sem skozi to mrežo spoznala številne priložnosti in razvila svojo poslovno pot.

Članstvo v BNI me je naučilo, kako pomembno je biti dosleden, zanesljiv in kako lahko z mreženjem pridobivamo nova poslovna poznanstva ter priložnosti. Spremembe, ki sem jih uvedla zaradi izkušenj v BNI, so vključevale večjo osredotočenost na kakovostne in trajnostne odnose z drugimi podjetniki, kar se je odrazilo v mojem poslovnem pristopu.

Urša Veit Burja: »Zaradi BNI sem kot oseba zrasla v bolj odgovorno in ciljno usmerjeno podjetnico.«

FOTO: WakeUp Creation

Kako se je z leti spremenila vaša vloga v mreži BNl? Kakšna je vaša vloga v skupini BNl Veneti?

BNI mi je dal priložnost biti predsednica podjetnikom, kar je bila res velika preizkušnja. To je bilo nekaj popolnoma novega – biti na vrhu domačega podjetja je eno, ampak biti vodja več kot 30 podjetnikom je povsem drugačna izkušnja. Koliko različnih pogledov, različnih načinov razmišljanja in različnih slogov vodenja! Na koncu pa moramo biti vsi enotni in soglasni, kar ni vedno preprosto. Kljub vsemu je bil to eden zanimivejših in zahtevnejših izzivov, ki mi je omogočil, da sem se razvila kot vodja, se učila od drugih in spoznala, kako pomembno je povezovanje in iskanje skupnih rešitev za dosego skupnih ciljev.

Kako se mreženje umešča med vaše poslovne taktike in kakšna so bila vaša pričakovanja?

Mreženje je postalo ključni del mojega vsakdana, tako v poslovnem kot osebnem življenju. V okviru BNI sem se naučila, kaj pomeni prava mreža in kako jo lahko vzpostaviš ter nadgradiš. Naučila sem se, komu lahko zaupam in kje so pasti v poslovnem svetu. Zelo sem vesela, da BNI sprejema samo kredibilne podjetnike, ki vedo, zakaj so tam in kakšna je njihova naloga. Kot pravi slogan: »Kdorkoli daje, ta tudi dobi.«

Ključne vrednote organizacije BNl so sodelovanje, povezovanje in medsebojna pomoč. Kako so vtkane v vaše delovanje?

Večkrat sem ta slogan tudi na glas povedala svojim zaposlenim, svojim trem otrokom in vsem, ki so mi prišli naproti. Res je, da v življenju ne moreš samo jemati, moraš tudi kaj dati. Najbolj je srečen tisti, ki lahko daje in osrečuje druge, zato sem jaz srečna in ponosna članica BNI. Ne bi že 13 let vsak četrtek zgodaj zjutraj prišla na naš redni sestanek, če ne bi dobila tistega, kar me dela srečno in zadovoljno.

»Ni lepšega kot videti, da se moje mreže in povezave spreminjajo v priložnosti in uspehe«

Podjetje Veit Team se osredotoča na kakovost in inovativnost, kar jim omogoča, da ohranijo konkurenčnost na hitro spreminjajočem se trgu. FOTO: Metka Komatar

Katere druge prednosti vam prinaša članstvo?

Mreženje in sodelovanje z drugimi podjetniki mi omogoča, da se nenehno razvijam in rastem, tako osebno kot poslovno. In kar je najpomembnejše, v tem procesu sem lahko v pomoč tudi drugim, kar mi daje občutek izpolnjenosti in smiselnosti. Za mene ni lepšega kot videti, da se moje mreže in povezave spreminjajo v priložnosti in uspehe, ki jih lahko delim z drugimi.

Bi članstvo v BNl priporočili tudi drugim podjetjem v vaši panogi in zakaj?

Članstvo v BNI bi priporočila vsem, ki se zavedajo, da uspeh prihaja s trdim delom, iskrenostjo in odgovornostjo. Tako do svojega dela kot do poslovnih partnerjev. Priporočam ga tistim, ki želijo vlagati v sebe in svoj posel ter se ne ustrašijo nobenega izziva. Kot član BNI imaš ob sebi podjetnike, ki so ti vedno na voljo in ti ponudijo pomoč, kadar koli jo potrebuješ. Takšna podpora je neprecenljiva in zelo dragocena na poti do rasti in uspeha.

Podjetje BNI Adria letos praznuje 15-letnico delovanja v naši regiji. Ta mejnik bodo v BNI zaznamovali z akcijo #MojJunak, s katero bodo člani javno izrazili hvaležnost ljudem, ki so jih povabili v združenje in jim spremenili življenje poslovno in osebno. Ob tej priložnosti bo konec marca tudi poseben dogodek z naslovom »Beyond«. Udeležencem bodo predstavili prebojne zgodbe članov BNI in jim pripravili predavanje priznane strokovnjakinje za umetno inteligenco in tehnologije prihodnosti, ki bo delila vpogled v prihajajoče trende in njihov vpliv na poslovni svet.

