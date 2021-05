Cementarna na poti v brezogljičnost

V nadaljevanju preberite:

Salonit Anhovo praznuje stoletnico obstoja. Predsednik uprave družbe Julijan Fortunat je prepričan, da ne bi mogli bolje obeležiti jubileja kot z zaobljubo k varovanju okolja in zdravja. Z njim smo se pogovarjali tik pred praznovanjem visokega jubileja. Cementarna, ki z do milijona ton cementnega veziva na leto oskrbuje več kot 300 kupcev doma in v tujini in ima v Sloveniji 50-odstotni tržni delež, stalno vlaga v raziskave in razvoj. V dolgoročni načrt so zapisali, da bodo z naložbami v posodobitev in ozelenitev proizvodnje postali ena prvih brezogljičnih cementarn v Evropi in v svetu že do leta 2035. Za svoje načrte imajo tudi podporo solastnikov podjetja, ki se strinjajo s predvidenimi investicijami. Z Julijanom Fortunatom smo se pogovarjali tudi o poslovanju podjetja v času pandemije, o tem, kako bo povrnilo zaupanje okolja in kakšen zaposlovalec je.