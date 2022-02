Cena kave je dosegla rekordne vrednosti

V nadaljevanju preberite:

Tako kot nafta je tudi kava borzno blago. Prodaja terminskih pogodb poteka na borzah, kjer cene kave v zadnjem letu dosegajo rekordne vrednosti. Zakaj se viša nabavna cena kave in kako to vpliva na cene v restavracijah? Kako se s porastom soočajo pri najbolj prepoznavni slovenski blagovni znamki kave in kakšne cene pričakovati v prihodnje?