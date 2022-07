Cene elektrike je treba znižati, saj ni razloga za takšne podražitve

V nadaljevanju preberite še:

Širši javnosti je postal znan v času epidemije koronavirusa, saj je kot predsednik sekcije za gostinstvo in turizem opozarjal na težave te dejavnosti in se zavzemal za ukrepe pomoči. Zdaj se Blaž Cvar s te funkcije umika, saj je bil nedavno izvoljen za novega predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), ki ima okoli 20.000 članov. Z njim smo se pogovarjali o prihodnosti zbornice, o tem, kaj pričakuje od nove vlade in o izzivih malega gospodarstva.