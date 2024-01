Cene elektrike padajo, a ne na ravni pred krizo

V nadaljevanju preberite:

Po burnem začetku so se lani začele cene elektrike in plina umirjati, domači proizvajalci pa so omogočili, da je vlada cene lahko regulirala, je na predstavitvi rezultatov in načrtov povedal Dejan Paravan, generalni direktor Gen energije. Cene bodo letos še padale, zato regulacija leta 2025 ne bo več potrebna. Med načrti pa ima največjo vlogo druga jedrska elektrarna, ki pa brez poenotenja politike ne more uspeti.

Gibanje cen plina in elektrike je skladno, skladišča plina so še januarja 78-odstotno napolnjena, odjem pa se je zmanjšal, najbolj v industriji. Pri elektriki je enako.