Cene elektrike v Sloveniji med višjimi v EU

Cene električne energije se letos postopoma umirjajo. V tekočih dnevnih cenah se to še ne pozna najbolj, zato pa so opazne nižje cene terminskih poslov za dobavo elektrike sredi leta. A Slovenija je pri tem v dokaj neprijetnem položaju, saj so cene med najvišjimi v EU. Kakšna je razlika med cenami v Sloveniji in drugod po Evropi, denimo v Nemčiji? Bo država podaljšala regulacijo cen?