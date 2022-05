Centralne banke gredo v odločen boj z inflacijo

V nadaljevanju preberite:

Ameriška centralna banka (Fed) je preteklo sredo dvignila referenčno obrestno mero za 0,5 odstotne točke na en odstotek. To je najvišji skok ameriške referenčne obrestne mere v več kot dveh desetletjih. Hkrati so jasno napovedali dodatne dvige v naslednjih mesecih. S tem so potrdili pričakovanja tržnih udeležencev po pospešenem dvigovanju referenčne obrestne mere proti trem odstotkom do konca leta.