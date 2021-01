Četrta prodaja ključnega kamnoloma

Veliko zanimanje

Okrožno sodišče v Celju je objavilo sklep o prodaji kamnoloma Velika Pirešica v stečaju CM Celje. Sklep še ni pravnomočen, pričakujejo pritožbo največjega upnika, družbe VOC Ekologija, ki je nasprotoval že predlogu prodaje. Medtem ko namreč nameravajo prodati kamnolom, je še vedno odprta lastninska tožba države za več kot polovico kamnoloma. Na veliki večini teh zemljišč ima terjatve prav VOC Ekologija.Predlagana izklicna cena za kamnolom je 13,7 milijona evrov, kar je 1,6 milijona evrov manj, kot je bila izklicna cena junija 2013, ko so kamnolom prvič prodajali. Čeprav nad kamnolomom visi tožba Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za več kot polovico kamnoloma, je sodišče pritrdilo stečajni upraviteljici, da je treba prodajo čim prej opraviti. Gre namreč za še zadnji večji neprodani del premoženja, čez slabo leto pa se izteče ena od dveh koncesij za rudarjenje. Druga koncesija se izteče leta 2026. Vrednost kamnoloma, če v njem ne moreš rudariti, znatno pade. Poleg tega se s prenehanjem rudarjenja takoj začne sanacija, ki je precej draga in bi bila za stečaj velik strošek, opozarja Sisingerjeva.Država bi lahko z lastninsko tožbo dobila vrednejši del kamnoloma. Ocenjena vrednost parcel, ki so predmet lastninske pravde, je namreč 9,7 milijona evrov. Največji upnik v kamnolomu je družba VOC Ekologija, ki je v lasti družine direktorjain, partnerke, nekdanjega direktorja in večinskega lastnika propadlega Cestnega podjetja Maribor. Terjatve je družba odkupovala v stečajnem postopku od drugih upnikov, skupno jih imajo za okoli osem milijonov evrov. Večino, za okoli sedem milijonov evrov, prav na delu, ki bi lahko v pravdi pripadel državi.VOC Ekologija se je skušala s Skladom kmetijskih zemljišč poravnati, da bi ta od lastninske tožbe odstopil, vendar se kasneje za to niso odločili. Ali je VOC Ekologija ponudila premalo, niso odgovorili, saj je bil poravnalni predlog zaupen. VOC Ekologija je nato nasprotovala prodaji kamnoloma, kot jo je Sisingerjeva predlagala konec novembra in jo je potrdil upniški odbor. V VOC Ekologiji so nasprotovali cenitvi, upraviteljici pa očitali namen oškodovanja upnikov. Ne nasprotujejo prodaji na splošno, ampak jim ni všeč izklicna cena, navedbe družbe povzema sodišče.Sodišče je VOC Ekologiji odgovorilo, da o usposobljenosti cenilke ne dvomi in da za predlaganje novega cenilca, »da bi potem izbirali med ocenami, kot to predlaga upnik, ni nobene podlage in tudi ne razlogov«. Novo cenitev so sicer pripravili po navodilih višjega sodišča, postopek pa je sprožila prav VOC Ekologija. Ta je že v odklonilnem mnenju zoper prodajo nasprotovala tudi predstavljenemu možnemu načinu delitve kupnine, če bi bila prodaja uspešna. Sodišče je opozorilo, da bo za to še čas v prihodnje.Kamnolom, za katerega je po navedbah Sisingerjeve precej zanimanja, bo ključen pri gradnji tretje razvojne osi. Trenutno pa v njem rudari konzorcij družb Pomgrad – GM, VOC Ekologija in Ecobeton.