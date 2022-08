Cinkarna Celje ob polletju dosegla vrh poslovnega cikla

V nadaljevanju preberite:

Čisti polletni dobiček celjskega proizvajalca pigmenta je medletno poskočil za 90 odstotkov in znaša 30,1 milijona evrov, vendar pa predsednik uprave družbe Aleš Skok ocenjuje, da je Cinkarna Celje s tem dosegla vrh poslovnega cikla in pričakuje težavnejše poslovanje v drugi polovici leta, posebej pa prihodnje leto. V nadaljevanju tudi o ciljih in izzivih v letošnjem in prihodnjem letu, vplivu cen energentov, naložbah in energetski preobrazbi družbe.