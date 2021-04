Cinkarna Celje za dividende predlaga polovico lanskega dobička

Cinkarna Celje delničarjem predlaga izplačilo 11 evrov dividende na delnico, s čimer bi bilo za dividende izplačanih 8,6 milijona evrov.



Ob zdajšnji ceni delnic to delničarjem prinaša nekaj več kot petodstotni dividendni donos. Lani je Cinkarna Celje delničarjem razdelila 13,2 evra na delnico. Družba bo sklic skupščine objavila predvidoma 12. maja, delničarji pa naj bi se sestali sredi junija.

Delnice Cinkarne Celje so sicer od letos uvrščene v prvo borzno kotacijo. Cena delnic pa se je letos povzpela za kar 19 odstotkov.



Družba je predstavila tudi revidirane izkaze lanskega poslovanja, ki pa se ne razlikujejo od nerevidiranih objavljenih prejšnji mesec. Z uspešnim zadnjim četrtletjem je Cinkarna Celje lani ustvarila 18,95 milijona evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov manj kot predlanskim. Prihodki izdelovalca pigmenta titanovega dioksida so skoraj dosegli predlanske in znašali 172,4 milijona evrov. Po še treh četrtletjih je Cinkarna s prihodki za tri odstotke zaostajala za predlanskim dosežkom istega obdobja, čisti dobiček pa je bil šestino manjši.



