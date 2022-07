Cosco slovenskim logistom odščipnil del posla

Slovenski logistični operaterji niso ravno veseli, da se je kitajski logistični velikan in ladjar Cosco odločil, da bo komponente za Hisensove izdelke v Velenje vozil iz tržaškega pristanišča. S tem namreč slovenskim logistom prevzema del posla. »Poskusni blokovni vlak skozi Trst je del njihove strategije, da zagotovijo alternativne poti, saj sta pandemija in vojna v Ukrajini prinesli nove izzive za varnost in stabilnost dobavnih verig mednarodnih podjetij,« so na naše vprašanje odgovorili v Luki Koper.

Iz Hisensa Velenje so pred dnevi pojasnili, da je tržaško pristanišče kot izhodiščno točko za Velenje izbral prevoznik, medtem pa prevoz več kot 80 odstotkov vgradnih komponent in surovin za Hisensove tovarne še vedno poteka skozi Luko Koper. Skozi Koper bo torej še zmeraj šlo kakih 20.000 kontejnerjev (z različnimi ladjarji), Cosco pa bo skozi Trst v vnaprej dogovorjeni redni dobavi z vlakom SŽ peljal približno 3000 kontejnerjev na leto (največ 64 na teden). Cosco Shipping se je aktivno odzval na Hisensove potrebe z uvedbo blokovnega vlaka. V času izredno nezanesljivih razmer pri dobavi surovin in komponent je za Hisense izjemno pomembno, da dobi surovine za svojo proizvodnjo pravočasno, po principu »od vrat do vrat«. Taka ponudba je v teh časih zelo dragocena, pravijo v Velenju, kjer napovedujejo, da bodo tudi svoje izdelke, namenjene proti Španiji, Veliki Britaniji, ZDA in Avstraliji, vozili iz Velenja skozi Trst v svet. Večino svoje proizvodnje sicer prodajo v Evropi, kamor izdelke peljejo z vlaki ali tovornjaki.

Cosco vidi svojo prihodnost v lastništvu logistične platforme pri Škednju.

Zakaj je Cosco za preskrbo trga, ne samo velenjskega Hisensa, ampak tudi drugih strank, izbral Trst, je razlag več. Zadnje čase je zanesljivost pomembnejša od cene. Za takšno alternativno pot se logist še raje odloči potem, ko pogosteje nastajajo zastoji na poti.

Še bolj kot posamezni dogodki in lokalne razmere vpliva na izbiro poti tovora veliko prerazporejanje moči na globalnem trgu. Hamburško pristaniško podjetje HHLA je pred dvema letoma vstopilo v upravljanje nove logistične platforme pri Škednju. Tu naj bi kmalu gradilo dodaten kontejnerski terminal (osmi pomol) tržaškega pristanišča. Cosco pa si že nekaj časa prizadeva prevzeti pomemben delež podjetja HHLA. Odločitev kitajskega ladjarja, da za kitajsko podjetje v Sloveniji izbere pot, ki mu jo omogoča lastništvo v nastajajočem terminalu v Trstu, se zdi v takih okoliščinah povsem logična.

»Res je tudi, da v Kopru težko zagotavljamo dodatne blokovne vlake, čeprav imamo veliko povpraševanje obstoječih in novih strank, ker nam železniški operaterji zaradi preobremenjenosti železnic ne morejo zagotoviti dodatnih tras na tirih, ki povezujejo pristanišče z zaledjem,« so pojasnili v Luki Koper. Generalni direktor Slocvenskih železnic Dušan Mes je pojasnil, da je bilo v prvotnih pogovorih s Coscom predvideno, da bo blokovni vlak za Velenje vozil iz Kopra proti Velenju, potem pa si je premislil in se odpravil v Trst. »Mislim, da dva dodatna vlaka za Velenje ne bi bila problem, vendar na odločitev Cosca nismo imeli vpliva. Tudi za nas, ki prevažamo te vlake iz Trsta proti Velenju, bi bilo veliko lažje in ceneje, če bi posel izvajali iz Kopra. Prepričan sem, da bo kitajski logist prej ali slej spoznal, da gre lažje skozi Koper do Velenja. Sicer pa je res, da so kapacitete prezasedene in bi tako Luka kot SŽ imeli takoj petino več prometa, če bi bila infrastruktura primernejša. Po dograditvi drugega tira bo glavna ovira Ljubljana, mimo katere bo treba čim prej speljati železniški obvoz,« je dejal Dušan Mes.

Luka Koper

je delček velikega kolesja

Luka Koper je samo delček kolesja, ki lahko ob takih velikanih nepomembno odloča o konkretni poti blaga. Ostaja pa najpomembnejše pristanišče za preskrbo slovenskih podjetij. Najpomembnejši trg zanjo je avstrijski, kamor pretovorijo več kot tretjino vsega tovora, drugi najpomembnejši so slovenska podjetja s četrtino pretovorjenega blaga. Na tretjem mestu je Madžarska s približno desetimi odstotki, na četrtem pa Slovaška. Največje njene stranke med podjetji v Sloveniji so poleg Hisensa še Talum, Cinkarna Celje in Energetika Ljubljana ter vrsta drugih.

S širitvijo severne polovice prveg apomola bo Luka Koper do 2030 lahko pretovorila 2 milijona kontejnerjev. Za investicije bo namenila 248 milijonov, zdaj pripravlja dokumentacijo. Foto Luka Koper

Na sidrišču pred koprskim pristaniščem občasno še zmeraj opazimo več ladij, ki čakajo na prost privez ob pomolih. Ko ladja zamudi napovedan prihod, je prisiljena čakati tudi po dan, dva ali več, da se sprosti privez v pristanišču. V Luki Koper odgovarjajo, da so kljub gneči in zamašku, ki so ga imeli v zadnjih dveh mesecih, v prvem polletju pretovorili več zabojnikov kot prejšnja leta. Pomorskih operaterjev sploh ne skrbijo več toliko zastoji kot napovedi, da bi se lahko že jeseni ali pozimi začelo ohlajati svetovno gospodarstvo, na kar opozarja padec cen pomorskih prevozov.

Kadrovske rošade v Luki

Prvega julija je članica uprave za področje financ postala Nevenka Križan, vodenje pravne službe je že pred meseci prevzela Janja Pavšič, vodja službe za upravljanje in razvoj poslovnih procesov je postal Pavel Škerlj, varnostno službo je prvega julija prevzel Boris Peršuh, prvega avgusta bo vodenje službe za odnose z javnostmi prevzela Marina Jelen, Sebastjan Šik pa bo odšel za predstavnika Luke Koper v Budimpešto.

Luka Koper lahko ladjarje prepriča le z boljšo ponudbo.

Predvidoma avgusta bo Luka Koper ostala brez nadzornice Tamare Kozlovič, ker je maja postala poslanka v stranki Svoboda. Občina Koper je na njeno mesto že imenovala Boruta Škabarja, vendar bi moral Slovenski državni holding kot večinski lastnik dati pobudo za sklic izredne skupščine. Včeraj nam iz SDH niso odgovorili, kdaj bodo o tem odločali na naslednji skupščini.