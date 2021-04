Črpanje denarja iz načrta za okrevanje po optimističnem scenariju letos

Po optimističnem scenariju bodo prva sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO) na voljo letos, je povedal, minister v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vlada je v sredo zvečer potrdila slovenski NOO , ki opredeljuje reforme in naložbe, ki bi jih sofinancirali z 1,8 milijarde evrov evropskimi nepovratnimi sredstvi in 666 milijoni evrov posojil. Černač je povedal, da bodo sofinanciranje projektov kombinirali še z drugimi viri. Iz različnih mehanizmov bo za Slovenijo do leta 2030 na voljo okoli 12 milijard evrov, od tega 8,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,2 milijarde evrov posojil.Na vprašanje, zakaj Slovenija za zdaj še ni izkoristila celotnega zneska posojil, je Černač povedal, da pogoji povratnega financiranja še niso znani, medtem ko se Slovenija sama trenutno zadolžuje po negativni obrestni meri, bo pa do avgusta 2023 imela možnost za najem dodatnih posojil. Opozoril je, da je treba biti pri najemanju posojil racionalen, saj bodo odpustki glede javnih financ iz pakta stabilnosti in rasti veljali le še prihodnje leto. Poročali smo , da NOO predvideva reforme in naložbe na področju pokojnin, zdravstva, dolgotrajne oskrbe, trga dela, stanovanj, digitalizacije gospodarstva in javne uprave, turizma, razvoja, trajnostne mobilnosti, obnovljivih virov energije …