Decembra spet po nedeljskih nakupih?

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je najvišje sodišče v državi odločilo, da nedeljsko zaprtje trgovin ni neustavno, delovni čas prodajaln spet postaja aktualno vprašanje. Poslanci bodo o tem razpravljali v četrtek. Kakšni predlogi so na mizi? Kdaj bomo lahko nakupovali in kaj to pomeni za zaposlene v trgovini?