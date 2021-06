Dejavniki za rast cen surovin vztrajajo

V nadaljevanju preberite:

Priča smo izjemnemu okrevanju svetovnega gospodarstva, predvsem na krilih dveh največjih ekonomij, ameriške in kitajske, ter odpiranju gospodarstev po svetu zaradi uspešne precepljenosti prebivalstva. Drugi del zgodbe pa je tudi drastično zvišanje cen surovin in materialov.



Cene industrijskih kovin so v primerjavi s predpandemičnim obdobjem poskočile za 72 odstotkov in maja dosegle devetletni vrh, železova ruda je zrasla za 116 odstotkov, nikelj za 41 odstotkov.