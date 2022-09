Delitev milijard proti draginji

Vlada je drugič posodobila besedilo predloga zakona o poroštvu države za obveznosti družb Gen energija, HSE in Geoplin za izvedbo poslov na trgu elektrike in nakup plina zunaj EU. Najprej poenoteno višino poroštva po posameznih skupinah upravičencev na največ 400 milijonov evrov glavnic je zdaj za HSE zvišala na 800 milijonov evrov. Poroštva bodo tako kot dodatki za zmanjšanje draginje pri gospodinjstvih znašala 1,2 milijarde evrov.

Predlog zakona o državnem poroštvu za obveznosti družb Gen energija, Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Geoplin za posojila, najeta za nakup dodatnih količin zemeljskega plina zunaj trga EU, pri čemer ne gre za plin iz Rusije, je vlada potrdila prejšnji teden. Za posle s plinom in tudi elektriko zavarovalnice in klirinške banke namreč terjajo že taka jamstva, da jih podjetja ne prenesejo, lahko bi načela njihovo bilančno stabilnost in tudi kapitalsko vrednost, je povedal predsednik vlade Robert Golob. Dodal je, da to ogroža tudi stabilnost oskrbe.

Po zakonu bo država dala poroštvo za 80 odstotkov obveznosti upravičenca iz kreditov in jamstev za obveznosti iz danih garancij in drugih instrumentov za zavarovanje obveznosti, ki jih družbe potrebujejo bodisi za zagotavljanje likvidnosti za izvedbo poslov na trgu električne energije bodisi za nakup zemeljskega plina na trgih zunaj EU. Po prvi posodobitvi zakonskega predloga, ki jo je vlada potrdila v ponedeljek, je bilo predvideno, da je zgornja omejitev za vse tri stebre elektroenergetskega in plinskega sistema, torej Gen energijo, HSE in Geoplin, 400 milijonov evrov glavnic, še prej je bilo v predlogu 300 milijonov evrov.

Najnovejša sprememba po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo opredeljuje, da se zgornja meja za HSE zvišuje s 400 na 800 milijonov evrov, dodaja pa se tudi določilo, da se v primeru HSE in Gen energije kot organiziran trg šteje tudi trg emisijskih kuponov. Predlog zdaj določa tudi, da družba, za katero država daje poroštvo, od uveljavitve zakona ne sme izplačati dobička, izvesti nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, ter izvesti izplačila nagrad poslovodstvu. HSE in Gen energija sta sicer stoodstotno državni podjetji, Geoplin pa je v 74-odstotni lasti delno državnega Petrola, 25 odstotkov družbe pa neposredno obvladuje država. Zanje vlada načrtuje še druge obveznosti za znižanje cen.

Premier Robert Golob ter ministra za infrastrukturo in za gospodarstvo, Bojan Kumer in Matjaž Han, so napovedali še nadaljnje ukrepanje, najmanj 1,5 milijarde evrov bodo namenili gospodarstvu. Vsi pa več pričakujejo od pritiska na evropsko komisijo, da poseže na borze, ki ne delujejo več, in od vseevropske kapice na cene energentov. Vlada bo sicer skupaj z gospodarstvom in drugimi oblikovala »štab« za določitev ukrepov.