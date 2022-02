Delnica Equinoxa prvi dan trgovanja sklenila pri 37 evrih

V nadaljevanju preberite:

Delnice družbe Equinox nepremičnine so na borzo vstopile z referenčno ceno 30 evrov in prvi dan trgovanja zaključile pri 37 evrih. Še vedno ni jasno, koliko delnic so prodali največji lastniki družbe in kakšno je število delničarjev, ki trguje z delnicami. Od tega je namreč odvisno, kako bo trgovana delnica v prihodnje.

Kako so se cene delnic gibale danes in kako so se razporedili deleži obstoječih lastnikov? So lastniki zadovoljni s prvim dnem?