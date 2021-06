Delničarjem Telekoma Slovenije 4,50 evra dividende

Delničarji Telekoma Slovenije bodo za lansko leto prejeli 4,50 evra bruto dividende na delnico, je sklenila skupščina družbe. Delničarji so s tem podprli nasprotni predlog SDH, vodstvo družbe je sicer predlagalo izplačilo štirih evrov bruto na delnico.



Delničarji so izvolili dva nova nadzornika. Barbaro Kürner Čad in Barbaro Gorjup bosta zamenjala Karla Pinter in pravnik Jurij Toplak.

