Delnice državnih družb za razvoj kapitalskega trga

Strategija razvoja trga kapitala, ki jo je lani sprejela vlada, med drugim predvideva pridobitev statusa razvijajočega se trga do leta 2030. A za to bi bilo treba zvišati tržno kapitalizacijo, likvidnost in število delnic v obtoku, k čemur bi lahko prispevale tudi kotacije delnic državnih družb, a ministrstvo za finance odločitve o tem še ni sprejelo.