Delodajalci predvidevanjo dvoodstotno rast zaposlovanja

Obeti delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v prvi polovici leta 2024 so kljub opozorilom o ohlajanju gospodarstva pozitivni. Po raziskavi Napovednik zaposlovanja predvideva dvoodstotno rast števila zaposlenih in približno 34.500 zaposlitev; to je nekoliko manj kot v prvem polletju. Najvišjo, 4,9-odstotno rast pričakujejo v turizmu.

Kot ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje, naj bi bilo največ zaposlovanja v gostinstvu, gradbeništvu, poslovanju z nepremičninami, prometu in skladiščenju ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Prihodnjega pol leta pa bodo najpogosteje iskani vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, prodajalci, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ter skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo.

Pomanjkanje delavcev

Letos se je s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev soočala več kot polovica delodajalcev, med njimi največ velika podjetja. Dobrih 52 odstotkov vprašanjih delodajalcev tudi v prihodnje pričakuje težave z iskanjem kadra, med njimi največ - več kot 60 odstotkov - v dejavnostih gostinstva, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja. Težave pri iskanju kandidatov po mnenju delodajalcev v največji meri izhajajo iz problematike pomanjkanja kadra na trgu dela. Na trgu namreč po opažanjih zavoda še vedno ostajajo strukturna neskladja.

Skoraj tri četrtine delodajalcev meni, da iskanega kadra ni, 16 odstotkov jih je ocenilo, da je ključni problem iskanja kadra v primanjkljajih kandidatov, kot so neustrezna znanja, veščine in kompetence, dobra desetina pa jih ocenjuje, da kandidate od prijav na razpisana delovna mesta odvračajo slabi delovni pogoji. Polovica delodajalcev, ki je imela težave z zaposlovanjem določenih kadrov, navaja, da je morala podaljšati postopke zaposlovanja, slaba tretjina je iskala delavce v tujini, petina pa je spremenila, razširila ali omilila pogoje glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj. Višjo plačo ali/in druge bonitete je ponudilo 11,7 odstotka delodajalcev.

Zavračanje ali zmanjšanje naročil

Pomanjkanje delavcev že vpliva na poslovanje podjetij. Raziskava kaže, da je to najpogosteje privedlo do nadurnega dela, ki so ga delodajalci s težavami pri zaposlovanju uporabili v 43 odstotkih primerov. Slaba četrtina delodajalcev to reševala s prenašanjem dela na zunanje izvajalce (outsourcing), dobra petina pa je za ta delovna mesta (pre)usposobila že zaposlene. Kar petina podjetij pa je morala zaradi pomanjkanja delavcev zavrniti naročila, 17 odstotkov pa zmanjšati obseg proizvodnje ali storitev, desetina jih je časovno odložila načrtovano širitev.

Po raziskavi Več skoraj 60 odstotkov anketiranih delodajalcev v prihodnjega pol leta ne pričakuje sprememb v povpraševanju po njihovih izdelkih ali storitvah. Petina podjetij meni, da se bo gospodarska aktivnost krepila, nekaj manj pa jih pričakuje poslabšanje.