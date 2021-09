Deset največjih avtomobilskih dobaviteljev povezano v e-mobilnost

V nadaljevanju preberite:

Deset največjih slovenskih avtomobilskih dobaviteljev je začelo skupni projekt zelene in digitalne transformacije slovenske avtomobilske industrije. Projekt so poimenovali Gremo – GREen MObility oziroma Zelena mobilnost. Kaj je namen pobude in katera podjetja so se povezala? Kateri so produktni stebri projekta? Kakšne spodbude ponuja gospodarsko ministrstvo?