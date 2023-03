Desetodstotni upad dobička Save Re

Zavarovalna skupina Sava (Sava Re) je lani ustvarila 68 milijonov evrov čistega dobička, kar je desetino manj kot leto pred tem. Kosmate premije so se povečale za šest odstotkov in lani dosegle 774 milijonov evrov, razkriva družba v nerevidiranih podatkih poslovanja.

Podobno kot Zavarovalnica Triglav tudi Sava Re pripisuje upad dobička povečanemu obsegu škod in neugodnih razmer na finančnih trgih. »Vrednost naložbenega portfelja se je s 1581,4 milijona evrov znižala na 1420 milijonov evrov, predvsem zaradi neugodnih razmer na finančnih trgih,« pojasnjujejo v drugi največji slovenski zavarovalni skupini. Glavni razlog znižanja vrednosti portfelja je dvig obrestnih mer in posledično znižanje vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev. Obveznice in podobni instrumenti predstavljajo kar 87 odstotkov naložb portfelja skupine. V skupini pričakujejo, da ob zapadlosti obvezniškega portfelja ta ne bo izkazoval izgub.

Upad premij življenjskih zavarovanj

Tudi Sava Re je lani dosegla rast premij na vseh trgih, kjer deluje. Po posameznih segmentih pa je doživela petodstotni upad premij življenjskih zavarovanj v Sloveniji, ki so dosegle 160,2 milijona evrov in 19-odstotni upad pokojninskih rent, ki pa na ravni skupine nimajo večje teže, saj so znašale le 3,5 milijona evrov. Najbolj, za 19 odstotkov so se povečale premije premoženjskih zavarovanj na tujih trgih, ki so dosegle 96 milijonov evrov. Premije premoženjskih zavarovanj v Sloveniji so se lani povečale za osem odstotkov in dosegle 381,6 milijona evrov.

Kosmate škode so se lani povečale za 11 odstotkov in dosegle 453 milijonov evrov. Podrobnejše podatke lanskega poslovanja bo Zavarovalna skupina Sava predstavila danes dopoldne.