Digitalizacija cveti ali pade na delu z dokumenti

Informacije in podatki so kri slehernega poslovnega sistema, nahajajo pa se v dokumentih, ki so najrazličnejših oblik. Če naj podjetja poslujejo agilno in hkrati zakonsko skladno, morajo poskrbeti, da bo delo z dokumenti in informacijami učinkovito in varno.

Zadnje ne velja le za ravnanje z dokumenti v podjetju, temveč tudi zunaj njega. Prav dvosmerna izmenjava zaupnih informacij in dokumentov z drugimi deležniki (partnerji, strankami, državo) je velik izziv, saj dokumenti »na poti« ali na »drugi destinaciji« lahko pridejo v napačne roke. Kako to preprečiti?