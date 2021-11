Digitalna preobrazba Dela tudi s slovenskimi razvojniki

Stojan Petrič, glavni direktor Dela, in Klod Kolaro (desno), Senior Account Group Unit Manager v Endavi Slovenija, sta včeraj podpisala krovno pogodbo o sodelovanju pri digitalni preobrazbi medijske hiše Delo. Endava je multinacionalka s sedežem v Veliki Britaniji, pri projektu digitalizacije medijske hiše Delo pa bodo večinoma delali njihovi slovenski strokovnjaki.

»Zavedamo se, da je Delo ena najpomembnejših medijskih hiš v Sloveniji in kot družba ima poseben status v družbi, saj zasleduje javni interes in mora izpolnjevati poslanstvo medija, a hkrati je tudi zasebna družba, ki je odgovorna tudi do lastnikov, da delajo pričakovani donos. Ker je kreacija dobrih medijskih vsebin ključna in je to poslanstvo Dela, vztrajamo na tem, da se ta 'DNK družbe' ohranja in gradi še naprej. In ravno novi poslovni modeli (tudi digitalni) bodo lahko prispevali k temu, da bomo še naprej v taki meri uspešni in lažje financirali produkcijo medijskih vsebin,« so poudarili na Delu.

Pogodba o sodelovanju bo v prvi fazi namenjena vpeljavi digitalnih orodij za področje naprednejšega trženja Delovih produktov in vsebin, graditvi platforme za boljšo podporo strankam in vpeljavi novih poslovnih procesov, kar je ključno za proces digitalne transformacije družbe. Ob podpisu pogodbe je Stojan Petrič povedal: »Želimo se razlikovati od konkurence, zato smo se odločili za Endavo, ki ima tudi slovenske razvojnike«. Endava v Sloveniji dela za več podjetij, nudijo pa celovite rešitve. Klod Kolaro je podpis komentiral:»V čast nam je, da delamo s tako ugledno blagovno znamko, kot je Delo. Kot globalno podjetje bomo naše izkušnje prenesli v Slovenijo, kjer imamo odličen lokalni razvojni tim.« Gregor Knafelc, nadzornik Dela, je za konec povedal: »Če imaš boljši customer experience, imaš prednost pred konkurenco. To znanje pričakujemo od Endave.«