Do konca tedna oddaja vlog za vzdrževane družinske člane

Zaradi epidemije in nedelovnih dni so letos nekateri roki za oddajo vlog podaljšan ali spremenjeni. Poleg tega je ponekod omejen tudi način oddaje vlog. Kje, kdaj in kako oddati vlogo za uveljavljanje posebne davčne olajšave za vzdrževane družinske člane? Kdaj in kako oddati napoved kapitalskih dobičkov? Je treba vsem, ki del dohodnine že darujejo, letos ponovno oddati vlogo?