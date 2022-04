Dobave zemeljskega plina v Slovenijo tečejo skladno z nominacijami

Dobave zemeljskega plina po pogodbi, ki jo ima družba Geoplin sklenjeno z rusko energetsko družbo Gazprom, tečejo v Slovenijo skladno z nominacijami, so danes potrdili na Geoplinu. Ruski plin medtem še naprej teče v Avstrijo, od koder Slovenija uvaža precejšen delež zemeljskega plina. Rusija je danes namreč ustavila dobavo zemeljskega plina Poljski in Bolgariji. Ruska družba Gazprom pa je ob tem zagrozila z dodatnim zmanjšanjem količin plina v Evropo, če bosta državi jemali plin iz tranzita.

Kot so pojasnili v družbi Geoplin, dobave zemeljskega plina po pogodbi, ki jo ima družba sklenjeno z Gazpromom, tečejo skladno z nominacijami. Nemotena je tudi dobava ruskega zemeljskega plina v Avstrijo, pa je danes sporočila avstrijska vlada. »Od začetka vojne se obseg dobave ni spremenil. Pravzaprav se je povečal,« je po poročanju Reutersa na novinarski konferenci povedal avstrijski kancler Karl Nehammer.

Avstrija je sicer pomemben vir zemeljskega plina za Slovenijo. V 2020 so slovenski dobavitelji in trgovci iz severne slovenske sosede, natančneje iz plinskega vozlišča v Baumgartnu na severovzhodu države in spremljajočih skladišč, uvozili 91 odstotkov celotne uvožene količine zemeljskega plina, pri čemer se v Baumgarten steka predvsem plin iz Rusije, a tudi iz Norveške in drugih držav dobaviteljic.