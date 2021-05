Dobiček bank ni v celoti izraz realnega stanja

V intervjuju preberite:



Ko se bodo krizne razmere umirile, bodo banke spet pred istimi izzivi kot pred krizo. Razmisliti bodo morale o svojih poslovnih modelih, ali so njihovi produkti takšni, kot jih pričakujemo prebivalci in jih potrebujejo podjetja. Vprašati se bodo morale, ali so pripravljene poslovati s tako nizkimi maržami in tako velikimi pritiski na njihovo dobičkonosnost. Ali pa je morda primernejša pot, ki jo že poznamo, to je postopna konsolidacija našega bančnega sistema, pravi guverner slovenske centralne banke Boštjan Vasle.



V pogovoru tudi pove, kateri so pravi razlogi za visok dobiček bank v prvem četrtletju letos, ob tem pa komentira tudi padec posojil podjetjem, moratorije na plačilo posojil in možnosti za gospodarsko okrevanje v 2021.