Dobri časi za storitve iz oblaka

Salesforce ponuja rešitve za poslovanje podjetij v oblaku. Njihova zgodba o uspehu temelji na predstavitvi modela programske opreme kot storitve (SaaS – Software as a Service). Kmalu po tem so sestavili svoj imperij storitev za tako imenovani front office, na katerem bodo lahko gradili tudi v prihodnjih letih.

Sales Cloud predstavlja njihov prvotni avtomatizirani produkt, ki je poenostavil upravljanje procesov za prodajo potencialnim strankam, stike, podatke o računu, sledenje procesom, odobritve, sledenje na ozemlju in podobno. Ključna razlika ponudbe Salesforce v primerjavi z drugimi ponudniki programske opreme je bila v tem, da je bila njihova programska oprema dostopna prek spletnega brskalnika in dostavljena po spletu.

Programska oprema kot storitev

Tako je bil izumljen model dostave programske opreme Saas. Service Cloud je prinesel aplikacije za storitve strank, Marketing Cloud pa zagotavlja rešitve za avtomatizacijo trženja. Te rešitve zajemajo skoraj vse vidike pridobivanja in zadrževanja strank in so ključne. Salesforce Platform strankam ponuja tudi platformno rešitev kot storitev, skupaj z AppExchange kot načinom za hitro ustvarjanje in distribucijo aplikacij. S tem še krepijo obsežno skupnost uporabnikov svojih storitev.

Zelo verjetno je, da bo Salesforce imel dodatne koristi od tako imenovane navzkrižne prodaje med njihovimi oblaki. Na trgu veljajo za vodilno podjetje na vsakem izmed trgov, na katerih so prisotni. Za stranke predstavljajo one stop shop, možnost nakupa vseh potrebnih rešitev na enem mestu, saj se njihove rešitve med seboj dobro prilegajo in so zelo dobro integrirane. To potrjuje tudi podatek, da več kot polovica vseh podjetij uporablja več njihovih oblakov. Kar 92 odstotkov njihovih strank jih ne zapušča, v prihodnje se bo ta delež še poviševal.

INFOGRAFIKA: Delo

Salesforce ima eno najboljših zgodb glede dolgoročne rasti na področju programske opreme. Normalno je, da se bo rast znižala pod 20 odstotkov letno, a bo pri tem naraščala marža iz poslovanja, ki bo gonilo rasti dobička in prostega denarnega toka. Ravno v zadnjih četrtletnih rezultatih so zaznali upočasnitev rasti – le 19 odstotkov, brez vpliva valut –, kar je posledica povečane ekonomske negotovosti in nizkega podjetniškega sentimenta.

Rast zaradi učinka mreže

Podjetja v takšnem poslovnem okolju začasno preložijo investicije, ki niso nujne, kar pomeni tudi manjše naložbe v programsko opremo. Ob okrevanju svetovnega gospodarstva in boljšem sentimentu v podjetjih lahko pričakujemo silovit odboj povpraševanja po njihovih storitvah. Kljub nižji rasti prodaje od zgodovinske se je prilagojena marža iz poslovanja povečala z 19,8 odstotka na 22,7 odstotka. Uprava pričakuje, da bodo do davčnega leta 2026 dosegli 25-odstotno prilagojeno maržo iz poslovanja.

Izrazite konkurenčne prednosti družbe Salesforce izhajajo iz visokih stroškov zamenjave in mrežnega učinka. To potrjuje tudi donos na investirani kapital, ki je okoli 20 odstotkov. Zelo verjetno se bodo njihove konkurenčne prednosti v prihodnje še krepile. To, da hkrati ponujajo oblake za prodajo, storitve in marketing, jim govori v prid. Sinergije rešitev na vseh teh treh segmentih se nato kažejo v višjih stroških zamenjave ter močnejšem mrežnem učinku. Delež vrednosti, ki je porazdeljen med več oblaki, se vztrajno povišuje, kar potrjuje, da so stranke vse bolj vpete v njihove rešitve.