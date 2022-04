Dodatnih 120 milijonov evrov za slovenski naložbeni program kapitalske rasti

SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF), sta leta 2017 vzpostavila naložbeni program kapitalske rasti oziroma tako imenovani SEGIP. Do zdaj je bilo zanj namenjenih 100 milijonov evrov, od tega 50 milijonov za sklade zasebnega kapitala s slovenskimi upravljavci. Program bo razširjen za dodatnih 100 milijonov evrov, ustvarjalca progama pa sta danes predstavila podrobnosti širitve. Nova sredstva bodo v prvi vrsti namenjena financiranju slovenskih malih in srednje velikih podjetij ter podjetij z največ 499 zaposlenimi. Natalija Stošicki iz SID banke je napovedala, da bodo na njihovi spletni strani kmalu objavljeni razpisi, skozi katere bodo izbrani upravljavci skladov. Razpisi bodo predvidoma odprti do konca maja.

Prvotni cilj programa SEGIP je podpora slovenskim malim in srednje velikim v smeri večje produktivnosti in dodane vrednosti. Na SID banki dodajajo, da želijo s programom ustvarjati tudi nova delovna mesta, spodbuditi izvoz in podpreti internacionalizacijo, izboljšati korporativno upravljanje ter privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo.

Povečanje naložbenega programa

Zadnjih pet let je bilo v program vloženih sto milijonov evrov, od česar je bila polovica namenjena skladom zasebnega kapitala s slovenskimi upravljavci. Slednje je EIF izbral na podlagi javnega razpisa: »Za upravljavca programa sta bila izbrana sklad Alfi PE in sklad Generali Growth Equity Fund (Generali Investments). Sklada sta do sedaj izvedla več kot 10 različnih naložb v slovenska podjetja,« razlagajo na SID banki, kjer dodajajo, da so preko programa SEGIP skupaj z zasebnim kapitalom financirali skoraj 75 milijonov evrov.

Na področju lastniškega in kvazi lastniškega financiranja v zagonska podjetja Slovenija zaenkrat zaostaja za večino evropskih držav, tudi v primerjavi z drugimi državami v Srednji in Vzhodni Evropi, je izpostavil Damijan Dolinar. FOTO: SID Banka

SID banka in Evropski investicijski sklad pa sta sklenila povečati slovenski naložbeni program kapitalske rasti za dodatnih 100 milijonov evrov. 60 milijonov evrov bo namenila SID banka, isti znesek bo prispeval EIF. Obseg naložbenega programa, ki je prvotno znašal 100 milijonov evrov, bo zdaj obsegal 220 milijonov evrov.

Trije novi skladi

Širitev programa SEGIP sestavljajo tudi nove aktivnosti. Program po novem predstavljajo trije dodatni skladi, in sicer sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij, sklad tveganega kapitala za financiranje zagonskih podjetij ter skladi zasebnega kapitala, ki naslavljajo problematiko lastniških nasledstev v družinskih podjetjih.

Sporazum o skladu za prenos tehnologij je SID banka, skupaj z Evropskim investicijskim skladom in Hrvaško banko za obnovo in razvoj, podpisala že lani in prevzema del tveganja pri razvoju idej, ki še niso na trgu. Sklad bo v prvi vrsti financiral ideje v zgodnjih fazah razvoja, finančno injekcijo pa bodo lahko dobila tudi ideje v poznejši fazi, pod pogojem, da jih razvija podjetje, ki se je odcepilo od univerze ali druge raziskovalne ustanove. Pri tem gre za prvi tovrstni sklad v Evropi, financirani pa bodo raziskovalci iz Slovenije in Hrvaške.

Gabriele Todesca verjame, da širitev programa SEGIP prispeva k hitrejšemu razvoju finančnega sektorja v Sloveniji in slovenskega gospodarstva kot celote. FOTO: SID Banka

Težave nasledstev v družinskih podjetjih

Novost sta še sklad zasebnega kapitala za nasledstva in sklad tveganega kapitala, ki podpira slovenska inovativna podjetja v zgodnji fazi razvoja z dostopom do lastniškega kapitala oz. sredstev v obliki kvazi lastniških instrumentov. Prvi naslavlja problem neobstoja sorodstvenega naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja družinskega podjetja ob umiku lastnika. Tovrsten umik zdaj vodi v prenehanje delovanja, številna slovenska podjetja pa so tudi prodana po delih ali pod prisilo, so poudarili na predstavitvi iniciative.

Sklad tveganega kapitala za financiranje zagonskih podjetij v prvi vrsti cilja na mlada slovenska inovativna podjetja, ki so v zgodnji fazi razvoja. Financiranje prek programa SEGIP omogočajo podjetjem v fazi hitre rasti ali zagonski fazi, ki nimajo možnosti financiranja prek komercialnih bank. »Cilj ustanovitve sklada tveganega kapitala je zmanjšanje tržne vrzeli pri zagotavljanju sredstev novoustanovljenim MSP-jem in spodbuditev večje inovacijske podjetniške aktivnosti ter podpora nadaljnjemu razvoju ekosistema tveganega kapitala,« so še poudarili na SID banki.