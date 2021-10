Donos državnih podjetij zaostaja za Počivalškovim ciljem

V nadaljevanju preberite še:

Donos na kapital naložb, ki jih upravlja SDH, je lani znašal 4,3 odstotka, kar je 1,6 odstotne točke manj, kot so načrtovali, in 2,6 odstotne točke slabše od leta 2019, skoraj za polovico pa je zaostal za cilji iz strategije upravljanja državnih družb. Letošnji rezultati so nekoliko boljši, a še vedno daleč od ciljev, ki si jih je zastavil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Kakšni so ti cilji? Koliko država prejme od svojih naložb in kaj se spoloh dogaja s strategijo upravljanja?