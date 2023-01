Donosi obveznic so postali zanimivi

Med naložbenimi razredi bodo v letu 2023 po skorajda desetletju ponovno bolj zanimive državne obveznice in tudi nekoliko bolj tvegane, a zato donosnejše podjetniške obveznice. Z nadaljevanjem zaostrovanja monetarnih politik ameriške Federal Reserve (Fed) in Evropske centralne banke (ECB) lahko pričakujemo, da se bodo donosnosti na obveznice v kratkem še nekoliko povišale.

Med naložbenimi razredi bodo v letu 2023 po skorajda desetletju ponovno bolj zanimive državne obveznice in tudi nekoliko bolj tvegane, a zato donosnejše podjetniške obveznice. Z nadaljevanjem zaostrovanja monetarnih politik ameriške Federal Reserve (Fed) in Evropske centralne banke (ECB) lahko pričakujemo, da se bodo donosnosti na obveznice v kratkem še nekoliko povišale.

Na splošno lahko za leto 2023 pričakujemo, da se bodo obrestne mere še povišale, preden se bodo začele zniževati. Če ne bo bistvenih poslabšanj pri vseh globalnih tveganjih, lahko v prvi polovici leta na račun splošne in energetske draginje in višjih obresti pričakujemo nižjo oziroma umirjeno potrošnjo gospodinjstev in nekoliko manj privatnih investicij. To nam bo najverjetneje prineslo milejšo ohladitev gospodarske rasti v Evropi in širše, najkasneje v drugi polovici leta oziroma po koncu zime pa lahko že pričakujemo okrevanje na račun povrnitve rasti potrošnje gospodinjstev in na račun javnih investicij.

Pri bolj tveganih naložbenih razredih, kot so tudi delnice, je seveda treba biti zdaj še bolj pazljiv, a vendar lahko pričakujemo, da bo letos dosežena točka, ko bodo te mnogo bolj zanimive, kot so bile lani, saj se bo tudi njim zahtevani donos v tem letu moral še povišati.

Glede na povišana tveganja in na že izboljšano donosnost globalnih obveznic postajajo te po daljšem času bolj zanimive, še posebej za bolj konservativne vlagatelje. V času nastajanja članka je šestmesečni euribor znašal skoraj 2,9 odstotka, donosnosti na slovenske desetletne obveznice pa tri odstotke.

Bolj zanimive so kratke ročnosti

Trenutno so za investiranje, še posebej pri podjetjih in pri premožnejših posameznikih s presežnimi denarnimi sredstvi, bolj zanimive obveznice s kratkimi ročnostmi (na primer trimesečne obveznice, ki jih imenujemo tudi komercialni zapisi), ki jih podjetja in posamezniki lahko držijo do dospelosti in jih posledično rotirajo. Tako je rotacija teh zelo kratkoročnih obveznic marsikje zanimivejša oziroma ugodnejša od donosov na bančne depozite. Sčasoma sicer lahko pričakujemo, da bodo postali zanimivi tudi donosi na dolgoročne obveznice, kar bo na daljši rok lahko bolj prijalo širšemu krogu vlagateljem.

Že zdaj pa je za tipičen portfelj posameznika v določenem deležu že primerna izpostavljenost evropskim korporativnim obveznicam, ki jo lahko dosežemo s skladom ETF, ki trguje pod trgovalno kratico EUN5 (ETF iShares Core Corp Bond UCITS EUR). To je stoodstotno obvezniški sklad ETF, ki vsebuje obveznice podjetij, kot so Total, Deutsche Bank, Orange, Volkswagen International Finance in podobna.

EUN5 ETF je mogoče kupiti prek trgovalnega računa, ki ga imajo fizične in pravne osebe pri borznoposredniških hišah, ali prek storitve individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki jo prav tako ponujajo borznoposredniške hiše.