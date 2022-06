Draga nafta vse bolj draži tudi povrtnine

V nadaljevanju preberite:

Vlada bo danes sestavila delovno skupino za pripravo ukrepov, s katerimi bi ublažili rast cen energentov in hrane. Samo dogovor s trgovci in proizvajalci ne bi prinesel opaznega učinka, saj so skok cen povzročile predvsem visoke cene uvoženih izdelkov. Ključno vprašanje je še vedno, kako bo država zmanjšala vpliv podražitev in koliko bo to stalo proračun. Bo vlada ukinila zamrznitev cen pogonskih goriv? Kdo je potreben pomoči in kako bi jim vlada lahko pomagala?