Družba RGP z novim vodstvom

Skupščina velenjske družbe RGP, rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja, je na današnji seji imenovala novo dvočlansko poslovodstvo družbe – generalni direktor je postal mag., direktor paKot so sporočili iz družbe, je imenovanje Marka Ranzingerja začasno, in sicer za čas trajanja postopka imenovanja novega generalnega direktorja za polno mandatno obdobje, vendar največ za dobo šest mesecev. Zef Vučaj pa bo jutri nastopil štiriletni mandat.Oba člana novega poslovodstva sta dolgoletna sodelavca družbe RGP, kar pomeni, da jo zelo dobro poznata, je v imenu predstavnikov skupščine ob imenovanju povedal, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor, sicer največje lastnice družbe RGP. »Verjamemo, da bosta z dosedanjim znanjem in izkušnjami ter novimi idejami in projekti poslovanje že zdaj uspešne družbe še dodatno izboljšala in nadgradila.«Ključne dejavnosti družbe RGP so izvedba geotehničnih in gradbenih storitev, izvajanje zahtevnih sanacij v rudarstvu in gradbeništvu, gradnja podzemnih prostorov, proizvodnja specialnih betonskih mokrih in suhih mešanic ter pridobivanje kakovostnih kamenih agregatov po najsodobnejših okolju prijaznih metodah.