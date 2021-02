Država bi dala denar za Savin dolg do sklada York

V nadaljevanju preberite še:

Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta po naših informacijah pripravljena dati Savi posojilo, s katerim bi družba lahko poplačala enega od svojih upnikov – finančni sklad York. Vprašanje pa je, ali bo York v to privolil? Zakaj ne in kašni so možni scenariji?