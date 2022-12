Država bo dokapitalizirala Eles s 170 milijoni evrov

Potem ko je vlada soglašala s skoraj polmilijardno dokapitalizacijo HSE, je danes odločila, da do konca leta dokapitalizira Eles s 170 milijoni evrov. S tem bo lahko sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja opravljal nakupe električne energije za pokrivanje izgub v omrežju, nastalih v letu 2023.

Naknadno vplačilo v kapital je namenjeno za plačilo nakupa izgub električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju, nastalih v letu 2023, je po seji vlade povedal finančni minister Klemen Boštjančič: »Ker je trg z električno energijo izjemno volatilen, se zasleduje namen, da Eles izkoristi trenutne ugodne razmere ter da poleg dnevnih nakupov električne energije na borzi čim prej pokrije čim večji delež celotnega portfelja potrebne električne energije za prenosno in distribucijsko omrežje za 2023 ter sorazmeren delež tudi za naslednja leta.« Po njegovih besedah je dokapitalizacija ustanovitelja, torej države, potrebna, ker Eles zaradi šibke likvidnostne situacije in visoke zadolžitve po zaključenem investicijskem ciklu nima možnosti dobiti zahtevanih sredstev v zahtevanem času pri finančnih ustanovah.