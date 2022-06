Država se bo odpovedala delu dajatev na dizel

Po torkovi podražitvi goriva, ki je sledila vladni regulaciji cene zunaj avtocestnega obroča, se je minister za infrastrukturo Bojan Kumer z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom sestal z avtoprevozniki. »Za dialog z avtoprevozniki sva odgovorna oba, to je že drugi sestanek pod Golobovo vlado,« je uvodoma dejal in pojasnil, da so tokrat sklenili dogovor v izogib temu, da bi avtoprevozniki zaradi visoke cene goriva na avtocestah točili gorivo na lokalnih cestah.

Kot je dejal Kumer, je bil dosežen tudi dogovor o pogojih točenja goriva: znižali se bodo vsi prispevki okoljskih davščin. »Znižali bomo okoljske davščine (obnovljivi viri), taksa CO 2 pa je že umaknjena, za vse prevoznike, domače in tuje.« Jutri bodo na vladi spremenili dve uredbi, s katerima se bo država odpovedala dajatvam pri ceni dizla na bencinskih črpalkah na avtocestnem križu. Prispevki za bencin bodo ostali. Od trgovcev z naftnimi derivati pa vlada pričakuje, da se konkurenčno prilagodijo tudi marži, ki na avtocestah ni regulirana, in zagotovijo konkurenčnost cen na avtocestnem križu in zunaj njega.

Bojan Kumer, minister za infrastrukturo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po ministrovih besedah Slovenija ne bo tista, ki bo diskriminirala avtoprevoznike in delala razlik med domačimi in tujimi, s tem pa da bo skladna z evropskim pravom. »Končne maloprodajne cene morajo biti enake za vse,« pravi Kumer.

Kot je še dejal, pričakujejo, da bodo trgovci znižali marže za šest centov oziroma blizu temu. »Če se cene na avtocestnem križu ne znižajo, bomo razmislili o regulaciji.«

Cene dizla bodo tako enake tako za avtoprevoznike kot za državljane.

Dajatve na 95-oktanski bencin se ne spreminjajo. Kumer je še dejal, da od trgovcev pričakujejo, da čim prej zagotovijo nemoteno preskrbo, kar je njihovo osnovno poslanstvo. »Zagotovili so nam, da se bo zadeva iz ure v uro popravila in bi se lahko v roku nekaj ur stanje normaliziralo.«

Ukrep bo veljal dva meseca, stroški za proračun pa bodo približno deset milijonov evrov.